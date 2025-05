HNS

Handshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

AdHNS

SıralamaNo.1322

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.03%

Dövriyyə Təklifi662,847,242.351759

Maksimum Təklif2,040,000,000

Ümumi Təchizat2,040,000,000

Dövriyyə Faizi0.3249%

Buraxılış Tarixi2020-03-05 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.85278518,2021-05-05

Ən Aşağı Qiymət0.005236327072680755,2025-04-08

İctimai BlokçeynHNS

TəqdimatHandshake is a decentralized, permissionless naming protocol where every peer is validating and in charge of managing the root DNS naming zone with the goal of creating an alternative to existing Certificate Authorities and naming sys tem.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.