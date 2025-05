FLX

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

SıralamaNo.2037

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)83.15%

Dövriyyə Təklifi193,796

Maksimum Təklif1,000,000

Ümumi Təchizat999,715

Dövriyyə Faizi0.1937%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2694.400487426686,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət1.154160395878768,2025-04-09

İctimai BlokçeynETH

