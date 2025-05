FINC

Finceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

AdFINC

SıralamaNo.1835

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,04%

Dövriyyə Təklifi46 511 174,0809264

Maksimum Təklif100 000 000

Ümumi Təchizat100 000 000

Dövriyyə Faizi0.4651%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.2996609008756057,2023-12-13

Ən Aşağı Qiymət0.009502418601103327,2025-04-16

İctimai BlokçeynBSC

TəqdimatFinceptor is a DeFi liquidity protocol with a launchpad plug-in, enabling unlaunched and publicly traded tokens to build protocol-owned liquidity – solving DeFi 1.0’s mercenary liquidity problem.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.