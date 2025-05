DSYNC

Destra Network is building a decentralized ecosystem for cloud computing, AI, and web services. It aims to solve the problems of centralization, censorship, and privacy that plague traditional web infrastructure.

SıralamaNo.279

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.31%

Dövriyyə Təklifi974,947,710.1310906

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat999,874,315.1676701

Dövriyyə Faizi0.9749%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.5513112629242496,2025-01-06

Ən Aşağı Qiymət0.005953619308782976,2024-03-11

İctimai BlokçeynETH

