$DOGGY is the coin that would allow you to exchange for Crypto Doggy #NFT. These cute animated doggies are designed by one of our featured artists, and will have a gif format.

SıralamaNo.2242

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi2 250 595 564,23979

Maksimum Təklif5 000 000 000

Ümumi Təchizat2 250 595 564,23979

Dövriyyə Faizi0.4501%

Buraxılış Tarixi2021-05-14 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.09090379,2021-05-15

Ən Aşağı Qiymət0.000211349015340463,2025-04-16

İctimai BlokçeynBSC

