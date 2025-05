CLY

Colony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

AdCLY

SıralamaNo.1176

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi112,680,265.41494204

Maksimum Təklif150,000,000

Ümumi Təchizat150,000,000

Dövriyyə Faizi0.7512%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.9339473376656446,2021-12-11

Ən Aşağı Qiymət0.0334724828286524,2023-01-01

İctimai BlokçeynAVAX_CCHAIN

TəqdimatColony is a community driven Accelerator, evolving into a DAO, to boost Avalanche’s ecosystem growth. Powered by a governance token: $CLY.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.