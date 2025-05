BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

SıralamaNo.98

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı0.0002%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)296.03%

Dövriyyə Təklifi19,870,890.625

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat19,870,890.625

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2018-11-09 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət88.3 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi491.6353891,2021-04-16

Ən Aşağı Qiymət23.299089851920975,2023-06-10

İctimai BlokçeynBSV

