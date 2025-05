AA

A3S Protocol is a multi-chain protocol to build the next generation of address standards, enabling addresses to be securely traded, leased and escrowed.

AdAA

SıralamaNo.1866

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.01%

Dövriyyə Təklifi239,595,033

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat300,226,092.27537775

Dövriyyə Faizi0.2395%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi2.0438079665907924,2023-12-22

Ən Aşağı Qiymət0.005889208176983115,2025-05-21

İctimai BlokçeynARB

TəqdimatA3S Protocol is a multi-chain protocol to build the next generation of address standards, enabling addresses to be securely traded, leased and escrowed.

Sektor

Sosial Media

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.