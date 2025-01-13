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سعر ZENZO (ZNZ) المباشر لليوم هو USD 0.00199319 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.56K . يتم تحديث سعر ZNZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZENZO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.02 - تغيير سعر ZENZO خلال اليوم هو +75.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.85M

أداء سعر ZENZO (ZNZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZENZO مقابل USD هو $ +0.00086026 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZENZO مقابل USD هو $ +0.0036565228 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZENZO مقابل USD هو $ +0.0036654959 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZENZO مقابل USD هو $ +0.000894356241078534 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00086026 +75.93% 30 يوم $ +0.0036565228 +183.45% 60 يوم $ +0.0036654959 +183.90% 90 يوم $ +0.000894356241078534 +81.39%

تحليل سعر ZENZO (ZNZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZENZO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0011313$ 0.0011313 $ 0.0011313 24 ساعة مرتفع $ 0.00199897$ 0.00199897 $ 0.00199897 عالية طوال الوقت $ 3.34$ 3.34 $ 3.34 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) +75.93% تغير السعر (7 أيام) +186.86%

معلومات سوق ZENZO (ZNZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: