سعر YouSim (YOUSIM)
سعر YouSim (YOUSIM) المباشر لليوم هو USD 0.00319857. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.20M. يتم تحديث سعر YOUSIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YouSim الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.31K
- تغيير سعر YouSim خلال اليوم هو +6.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر YouSim مقابل USD هو $ +0.00018647 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YouSim مقابل USD هو $ -0.0024349667 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YouSim مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YouSim مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00018647
|+6.19%
|30 يوم
|$ -0.0024349667
|-76.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YouSim: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+6.19%
-46.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
YouSim is a command-line-based simulator that allows users to explore the multiverse of identities. It’s a game and tool that lets you locate, modify, and interact with any entity you can imagine—from historical figures to fictional characters, even yourself or completely alien identities. It’s built using Claude 3.5 Sonnet, a large language model (LLM), to simulate any possible identity within its latent space.
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