معلومات سعر XVGBASE (XVGBASE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -16.50% تغير السعر (7 أيام) -17.50% تغير السعر (7 أيام) -17.50%

سعر XVGBASE (XVGBASE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XVGBASE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXVGBASE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XVGBASE -0.34% على مدار الساعة الماضية، -16.50% على مدار 24 ساعة، و -17.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XVGBASE (XVGBASE)

القيمة السوقية $ 542.80K$ 542.80K $ 542.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 542.80K$ 542.80K $ 542.80K إمداد دورة التداول 9.95B 9.95B 9.95B إجمالي العرض 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

القيمة السوقية الحالية لـ XVGBASE هي $ 542.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XVGBASE يبلغ 9.95B، مع إجمالي عرض 9948999999.41134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 542.80K.