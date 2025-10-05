معلومات سعر XSilo (XSILO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.02361518 $ 0.02361518 $ 0.02361518 24 ساعة منخفض $ 0.02588262 $ 0.02588262 $ 0.02588262 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.02361518$ 0.02361518 $ 0.02361518 24 ساعة مرتفع $ 0.02588262$ 0.02588262 $ 0.02588262 عالية طوال الوقت $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 أدنى سعر $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 تغير السعر (1 ساعة) +4.84% تغير السعر (1يوم) +3.95% تغير السعر (7 أيام) +3.95% تغير السعر (7 أيام) +3.95%

سعر XSilo (XSILO) في الوقت الحقيقي هو $0.02588007. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XSILO بين أدنى سعر $ 0.02361518 وأعلى سعر $ 0.02588262، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXSILO على الإطلاق هو $ 0.067242، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02228417.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XSILO +4.84% على مدار الساعة الماضية، +3.95% على مدار 24 ساعة، و +3.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XSilo (XSILO)

القيمة السوقية $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M إمداد دورة التداول 204.73M 204.73M 204.73M إجمالي العرض 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729 204,734,586.4022729

القيمة السوقية الحالية لـ XSilo هي $ 5.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XSILO يبلغ 204.73M، مع إجمالي عرض 204734586.4022729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.30M.