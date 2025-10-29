معلومات سعر Xpanse (HZN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00241275 $ 0.00241275 $ 0.00241275 24 ساعة منخفض $ 0.00261561 $ 0.00261561 $ 0.00261561 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00241275$ 0.00241275 $ 0.00241275 24 ساعة مرتفع $ 0.00261561$ 0.00261561 $ 0.00261561 عالية طوال الوقت $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 أدنى سعر $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -3.36% تغير السعر (7 أيام) +15.88% تغير السعر (7 أيام) +15.88%

سعر Xpanse (HZN) في الوقت الحقيقي هو $0.00249764. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HZN بين أدنى سعر $ 0.00241275 وأعلى سعر $ 0.00261561، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHZN على الإطلاق هو $ 1.62، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00168822.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HZN +0.41% على مدار الساعة الماضية، -3.36% على مدار 24 ساعة، و +15.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xpanse (HZN)

القيمة السوقية $ 471.47K$ 471.47K $ 471.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 646.11K$ 646.11K $ 646.11K إمداد دورة التداول 189.05M 189.05M 189.05M إجمالي العرض 259,073,728.177899 259,073,728.177899 259,073,728.177899

القيمة السوقية الحالية لـ Xpanse هي $ 471.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HZN يبلغ 189.05M، مع إجمالي عرض 259073728.177899. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 646.11K.