معلومات سعر XEND IT (XEND) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) -1.91% تغير السعر (7 أيام) +9.40% تغير السعر (7 أيام) +9.40%

سعر XEND IT (XEND) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XEND بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXEND على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XEND +1.44% على مدار الساعة الماضية، -1.91% على مدار 24 ساعة، و +9.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XEND IT (XEND)

القيمة السوقية $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.22K$ 27.22K $ 27.22K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,609.924682 999,999,609.924682 999,999,609.924682

القيمة السوقية الحالية لـ XEND IT هي $ 27.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XEND يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999609.924682. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.22K.