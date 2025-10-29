معلومات سعر XBT (XBT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00106879 $ 0.00106879 $ 0.00106879 24 ساعة منخفض $ 0.00143119 $ 0.00143119 $ 0.00143119 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00106879$ 0.00106879 $ 0.00106879 24 ساعة مرتفع $ 0.00143119$ 0.00143119 $ 0.00143119 عالية طوال الوقت $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -17.97% تغير السعر (7 أيام) -11.09% تغير السعر (7 أيام) -11.09%

سعر XBT (XBT) في الوقت الحقيقي هو $0.00116916. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XBT بين أدنى سعر $ 0.00106879 وأعلى سعر $ 0.00143119، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXBT على الإطلاق هو $ 0.03015309، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XBT +0.37% على مدار الساعة الماضية، -17.97% على مدار 24 ساعة، و -11.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق XBT (XBT)

القيمة السوقية $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M إمداد دورة التداول 999.73M 999.73M 999.73M إجمالي العرض 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

القيمة السوقية الحالية لـ XBT هي $ 1.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ XBT يبلغ 999.73M، مع إجمالي عرض 999729758.48. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.17M.