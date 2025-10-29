معلومات سعر Woffle (WOF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00244579 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -13.01% تغير السعر (7 أيام) -16.67%

سعر Woffle (WOF) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WOF بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWOF على الإطلاق هو $ 0.00244579، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WOF +0.78% على مدار الساعة الماضية، -13.01% على مدار 24 ساعة، و -16.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Woffle (WOF)

القيمة السوقية $ 79.29K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.29K إمداد دورة التداول 999.96M إجمالي العرض 999,957,803.275706

القيمة السوقية الحالية لـ Woffle هي $ 79.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WOF يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999957803.275706. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.29K.