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سعر Wizardia (WZRD) المباشر لليوم هو USD 0.00152091 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.26K . يتم تحديث سعر WZRD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wizardia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.74K - تغيير سعر Wizardia خلال اليوم هو +3.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 105.13M

أداء سعر Wizardia (WZRD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ -0.0003075168 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ -0.0004081512 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ -0.0000998068367470587 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.00% 30 يوم $ -0.0003075168 -20.21% 60 يوم $ -0.0004081512 -26.83% 90 يوم $ -0.0000998068367470587 -6.15%

تحليل سعر Wizardia (WZRD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wizardia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00142121$ 0.00142121 $ 0.00142121 24 ساعة مرتفع $ 0.00162738$ 0.00162738 $ 0.00162738 عالية طوال الوقت $ 0.520856$ 0.520856 $ 0.520856 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) +3.00% تغير السعر (7 أيام) -15.73%

معلومات سوق Wizardia (WZRD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: