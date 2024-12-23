سعر Wizardia (WZRD)
سعر Wizardia (WZRD) المباشر لليوم هو USD 0.00152091. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.26K. يتم تحديث سعر WZRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wizardia الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.74K
- تغيير سعر Wizardia خلال اليوم هو +3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 105.13M
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خلال اليوم، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ -0.0003075168 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ -0.0004081512 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wizardia مقابل USD هو $ -0.0000998068367470587 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.00%
|30 يوم
|$ -0.0003075168
|-20.21%
|60 يوم
|$ -0.0004081512
|-26.83%
|90 يوم
|$ -0.0000998068367470587
|-6.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wizardia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+3.00%
-15.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wizardia is a Play-to-Earn (P2E) online role-playing strategy game built on three core gameplay pillars: innovative turn-based combat, base-building with sophisticated economy model at its heart, player-decision driven game evolution. Each player gets to part take in or even specialize in different game modes such as PvP and PvE battles, base-building and exploration, item crafting and research of crafting recipes. Wizardia rewards those who contribute to the games metaverse and its real-valued economy system so there are no one-way investments.
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