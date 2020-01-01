توكنوميكس Winter Arc (WINTER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Winter Arc (WINTER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Winter Arc (WINTER) Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too الموقع الرسمي: https://winterarcsol.com/ اشتر WINTER الآن!

توكنوميكس Winter Arc (WINTER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Winter Arc (WINTER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 413.39K $ 413.39K $ 413.39K إجمالي العرض: $ 972.44M $ 972.44M $ 972.44M العرض المتداول: $ 972.44M $ 972.44M $ 972.44M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 413.39K $ 413.39K $ 413.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00042291 $ 0.00042291 $ 0.00042291 معرفة المزيد عن سعر Winter Arc (WINTER)

توكنوميكس Winter Arc (WINTER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Winter Arc (WINTER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WINTER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WINTER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WINTER، استكشف السعر المباشر لتوكن WINTER!

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