معلومات سعر WHATRR (WHATRR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.29% تغير السعر (1يوم) -2.57% تغير السعر (7 أيام) -20.71%

سعر WHATRR (WHATRR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WHATRR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWHATRR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WHATRR -4.29% على مدار الساعة الماضية، -2.57% على مدار 24 ساعة، و -20.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق WHATRR (WHATRR)

القيمة السوقية $ 353.83K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 353.83K إمداد دورة التداول 20.00B إجمالي العرض 19,999,780,014.03275

القيمة السوقية الحالية لـ WHATRR هي $ 353.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WHATRR يبلغ 20.00B، مع إجمالي عرض 19999780014.03275. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 353.83K.