سعر whallah ($WALLAH)
سعر whallah ($WALLAH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.74K. يتم تحديث سعر $WALLAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق whallah الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر whallah خلال اليوم هو -14.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $WALLAH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $WALLAH.
خلال اليوم، كان سعر whallah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر whallah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر whallah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر whallah مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر whallah: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-14.62%
-74.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
🐋 The 10 Commandments of #Whallah As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents… 1. Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation. 2. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke. 3. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean. 4. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise. 5. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood. 6. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune. 7. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter. 8. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current. 9. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord. 10. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس whallah ($WALLAH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس $WALLAH والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $WALLAH إلى VND
₫--
|1 $WALLAH إلى AUD
A$--
|1 $WALLAH إلى GBP
￡--
|1 $WALLAH إلى EUR
€--
|1 $WALLAH إلى USD
$--
|1 $WALLAH إلى MYR
RM--
|1 $WALLAH إلى TRY
₺--
|1 $WALLAH إلى JPY
¥--
|1 $WALLAH إلى RUB
₽--
|1 $WALLAH إلى INR
₹--
|1 $WALLAH إلى IDR
Rp--
|1 $WALLAH إلى KRW
₩--
|1 $WALLAH إلى PHP
₱--
|1 $WALLAH إلى EGP
￡E.--
|1 $WALLAH إلى BRL
R$--
|1 $WALLAH إلى CAD
C$--
|1 $WALLAH إلى BDT
৳--
|1 $WALLAH إلى NGN
₦--
|1 $WALLAH إلى UAH
₴--
|1 $WALLAH إلى VES
Bs--
|1 $WALLAH إلى PKR
Rs--
|1 $WALLAH إلى KZT
₸--
|1 $WALLAH إلى THB
฿--
|1 $WALLAH إلى TWD
NT$--
|1 $WALLAH إلى AED
د.إ--
|1 $WALLAH إلى CHF
Fr--
|1 $WALLAH إلى HKD
HK$--
|1 $WALLAH إلى MAD
.د.م--
|1 $WALLAH إلى MXN
$--