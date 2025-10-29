معلومات سعر VR1 (VR1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001091 24 ساعة منخفض $ 0.0000114 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.03718439 أدنى سعر $ 0.00000993 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.11% تغير السعر (7 أيام) +7.67%

سعر VR1 (VR1) في الوقت الحقيقي هو $0.00001118. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VR1 بين أدنى سعر $ 0.00001091 وأعلى سعر $ 0.0000114، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVR1 على الإطلاق هو $ 0.03718439، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000993.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VR1 -- على مدار الساعة الماضية، -1.11% على مدار 24 ساعة، و +7.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VR1 (VR1)

القيمة السوقية $ 7.48K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.98K إمداد دورة التداول 669.03M إجمالي العرض 981,700,993.3112919

القيمة السوقية الحالية لـ VR1 هي $ 7.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VR1 يبلغ 669.03M، مع إجمالي عرض 981700993.3112919. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.98K.