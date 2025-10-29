سعر VR1 المباشر اليوم هو 0.00001118 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VR1 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VR1 بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر VR1 المباشر اليوم هو 0.00001118 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VR1 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VR1 بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار VR1

سعر VR1 (VR1)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VR1 إلى USD:

--
----
-1.10%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
مخطط أسعار VR1 (VR1) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:33:18 (UTC+8)

معلومات سعر VR1 (VR1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091
24 ساعة منخفض
$ 0.0000114
$ 0.0000114$ 0.0000114
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091

$ 0.0000114
$ 0.0000114$ 0.0000114

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0.00000993
$ 0.00000993$ 0.00000993

--

-1.11%

+7.67%

+7.67%

سعر VR1 (VR1) في الوقت الحقيقي هو $0.00001118. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VR1 بين أدنى سعر $ 0.00001091 وأعلى سعر $ 0.0000114، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVR1 على الإطلاق هو $ 0.03718439، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000993.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VR1 -- على مدار الساعة الماضية، -1.11% على مدار 24 ساعة، و +7.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VR1 (VR1)

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

669.03M
669.03M 669.03M

981,700,993.3112919
981,700,993.3112919 981,700,993.3112919

القيمة السوقية الحالية لـ VR1 هي $ 7.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VR1 يبلغ 669.03M، مع إجمالي عرض 981700993.3112919. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.98K.

سجل سعر VR1 (VR1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VR1 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VR1 مقابل USD هو $ -0.0000023931 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VR1 مقابل USD هو $ -0.0000094610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VR1 مقابل USD هو $ -0.00031948886124125236 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.11%
30 يوم$ -0.0000023931-21.40%
60 يوم$ -0.0000094610-84.62%
90 يوم$ -0.00031948886124125236-96.61%

ما هو VR1 ( VR1 )

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر VR1 (USD)

كم ستكون قيمة VR1 (VR1) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك VR1 (VR1) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة VR1.

تحقق الآن من توقعات سعر VR1!

عملة VR1 إلى العملات المحلية

توكنوميكس VR1 (VR1)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس VR1 (VR1) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VR1 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول VR1 (VR1)

كم يساوي VR1 (VR1) اليوم؟
سعر VR1 المباشر في USD هو USD 0.00001118، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VR1 إلى USD الحالي؟
سعر VR1 إلى USD الحالي هو $ 0.00001118. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ VR1 ؟
القيمة السوقية لعملة VR1 هي $ 7.48K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VR1؟
العرض المتداول لتوكن VR1 هو 669.03M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VR1؟
حقق VR1 سعرًا قياسيًا قدره 0.03718439 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VR1؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000993 VR1.
ما هو حجم تداول VR1؟
حجم تداول VR1 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VR1 هذا العام؟
قد يرتفع VR1 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VR1 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:33:18 (UTC+8)

تحديثات VR1 (VR1) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

