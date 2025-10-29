سعر Vouch المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VOUCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VOUCH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Vouch المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VOUCH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VOUCH بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن VOUCH

معلومات سعر VOUCH

الموقع الرسمي لـ VOUCH

اقتصاد توكن VOUCH

توقعات سعر VOUCH

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Vouch

سعر Vouch (VOUCH)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VOUCH إلى USD:

--
----
-0.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Vouch (VOUCH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:52:27 (UTC+8)

معلومات سعر Vouch (VOUCH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-0.15%

+28.10%

+28.10%

سعر Vouch (VOUCH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VOUCH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVOUCH على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VOUCH -0.32% على مدار الساعة الماضية، -0.15% على مدار 24 ساعة، و +28.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vouch (VOUCH)

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

--
----

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

97.65B
97.65B 97.65B

97,649,948,900.54639
97,649,948,900.54639 97,649,948,900.54639

القيمة السوقية الحالية لـ Vouch هي $ 5.86M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VOUCH يبلغ 97.65B، مع إجمالي عرض 97649948900.54639. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.86M.

سجل سعر Vouch (VOUCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vouch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vouch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vouch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vouch مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.15%
30 يوم$ 0-10.45%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Vouch ( VOUCH )

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Vouch (VOUCH)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Vouch (USD)

كم ستكون قيمة Vouch (VOUCH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Vouch (VOUCH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Vouch.

تحقق الآن من توقعات سعر Vouch!

عملة VOUCH إلى العملات المحلية

توكنوميكس Vouch (VOUCH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Vouch (VOUCH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VOUCH والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Vouch (VOUCH)

كم يساوي Vouch (VOUCH) اليوم؟
سعر VOUCH المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VOUCH إلى USD الحالي؟
سعر VOUCH إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Vouch ؟
القيمة السوقية لعملة VOUCH هي $ 5.86M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VOUCH؟
العرض المتداول لتوكن VOUCH هو 97.65B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VOUCH؟
حقق VOUCH سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VOUCH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 VOUCH.
ما هو حجم تداول VOUCH؟
حجم تداول VOUCH المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VOUCH هذا العام؟
قد يرتفع VOUCH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VOUCH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:52:27 (UTC+8)

تحديثات Vouch (VOUCH) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,124.81
$113,124.81$113,124.81

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,010.52
$4,010.52$4,010.52

-2.10%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04255
$0.04255$0.04255

-8.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.60
$194.60$194.60

-2.16%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2804
$3.2804$3.2804

-14.95%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,010.52
$4,010.52$4,010.52

-2.10%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,124.81
$113,124.81$113,124.81

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.60
$194.60$194.60

-2.16%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6288
$2.6288$2.6288

-0.27%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19334
$0.19334$0.19334

-3.21%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05771
$0.05771$0.05771

+2,785.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002702
$0.00002702$0.00002702

+315.69%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000044
$0.000000000000000000000044$0.000000000000000000000044

+300.00%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.315
$2.315$2.315

+208.66%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0009178
$0.0009178$0.0009178

+99.21%