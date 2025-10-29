سعر VOI Network المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VOI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VOI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر VOI Network المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VOI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VOI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار VOI Network

سعر VOI Network (VOI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VOI إلى USD:

$0.0004637
$0.0004637$0.0004637
-2.00%1D
USD
مخطط أسعار VOI Network (VOI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:34:03 (UTC+8)

معلومات سعر VOI Network (VOI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01353747
$ 0.01353747$ 0.01353747

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

-2.09%

-11.15%

-11.15%

سعر VOI Network (VOI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VOI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVOI على الإطلاق هو $ 0.01353747، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VOI -1.00% على مدار الساعة الماضية، -2.09% على مدار 24 ساعة، و -11.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق VOI Network (VOI)

$ 916.54K
$ 916.54K$ 916.54K

--
----

$ 4.65M
$ 4.65M$ 4.65M

1.97B
1.97B 1.97B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ VOI Network هي $ 916.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VOI يبلغ 1.97B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.65M.

سجل سعر VOI Network (VOI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VOI Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VOI Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VOI Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VOI Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.09%
30 يوم$ 0-39.16%
60 يوم$ 0-39.55%
90 يوم$ 0--

ما هو VOI Network ( VOI )

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

المصدر VOI Network (VOI)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر VOI Network (USD)

كم ستكون قيمة VOI Network (VOI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك VOI Network (VOI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة VOI Network.

تحقق الآن من توقعات سعر VOI Network!

عملة VOI إلى العملات المحلية

توكنوميكس VOI Network (VOI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس VOI Network (VOI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VOI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول VOI Network (VOI)

كم يساوي VOI Network (VOI) اليوم؟
سعر VOI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VOI إلى USD الحالي؟
سعر VOI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ VOI Network ؟
القيمة السوقية لعملة VOI هي $ 916.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VOI؟
العرض المتداول لتوكن VOI هو 1.97B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VOI؟
حقق VOI سعرًا قياسيًا قدره 0.01353747 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VOI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 VOI.
ما هو حجم تداول VOI؟
حجم تداول VOI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VOI هذا العام؟
قد يرتفع VOI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VOI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:34:03 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

