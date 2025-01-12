سعر Vertex ($VERTEX)
سعر Vertex ($VERTEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.14K. يتم تحديث سعر $VERTEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vertex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.82K
- تغيير سعر Vertex خلال اليوم هو -4.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.39M
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خلال اليوم، كان سعر Vertex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vertex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vertex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vertex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.13%
|30 يوم
|$ 0
|-1.70%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vertex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
-4.13%
-39.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vertex is a telegram bot that has be created to make it easier to swap for the average crypto enthusiast. We have partnered with a renowned technological liquidity provider that gives us access to 100's of tokens. The one stop swap bot made easy. Vertex is a combination of Convert and Exchange in the name and that's exactly what it does. Simple, easy to use telegram bot interface that requires no wallet connections and can be done straight from your phone. It's all you'll ever need when it comes to converting your currency to whatever chain you need.
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