معلومات سعر USDu (USDU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999453 $ 0.999453 $ 0.999453 24 ساعة منخفض $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999453$ 0.999453 $ 0.999453 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 أدنى سعر $ 0.990456$ 0.990456 $ 0.990456 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

سعر USDu (USDU) في الوقت الحقيقي هو $0.999716. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDU بين أدنى سعر $ 0.999453 وأعلى سعر $ 1.0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDU على الإطلاق هو $ 1.011، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.990456.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDU +0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.01% على مدار 24 ساعة، و -0.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق USDu (USDU)

القيمة السوقية $ 18.27M$ 18.27M $ 18.27M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.27M$ 18.27M $ 18.27M إمداد دورة التداول 18.27M 18.27M 18.27M إجمالي العرض 18,269,372.291425 18,269,372.291425 18,269,372.291425

القيمة السوقية الحالية لـ USDu هي $ 18.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDU يبلغ 18.27M، مع إجمالي عرض 18269372.291425. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.27M.