معلومات سعر Umi (UMI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00024094 $ 0.00024094 $ 0.00024094 24 ساعة منخفض $ 0.00025409 $ 0.00025409 $ 0.00025409 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00024094$ 0.00024094 $ 0.00024094 24 ساعة مرتفع $ 0.00025409$ 0.00025409 $ 0.00025409 عالية طوال الوقت $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 أدنى سعر $ 0.00023978$ 0.00023978 $ 0.00023978 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -3.79% تغير السعر (7 أيام) -1.15% تغير السعر (7 أيام) -1.15%

سعر Umi (UMI) في الوقت الحقيقي هو $0.00024306. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UMI بين أدنى سعر $ 0.00024094 وأعلى سعر $ 0.00025409، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUMI على الإطلاق هو $ 0.065007، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00023978.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UMI -0.26% على مدار الساعة الماضية، -3.79% على مدار 24 ساعة، و -1.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Umi (UMI)

القيمة السوقية $ 13.96K$ 13.96K $ 13.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.35K$ 24.35K $ 24.35K إمداد دورة التداول 57.32M 57.32M 57.32M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Umi هي $ 13.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UMI يبلغ 57.32M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.35K.