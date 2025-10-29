معلومات سعر Tokenize Xchange (TKX) في (USD)

سعر Tokenize Xchange (TKX) في الوقت الحقيقي هو $2.14. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TKX بين أدنى سعر $ 2.12 وأعلى سعر $ 2.2، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTKX على الإطلاق هو $ 50.43، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.111255.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TKX -0.30% على مدار الساعة الماضية، -1.95% على مدار 24 ساعة، و +2.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Tokenize Xchange (TKX)

القيمة السوقية الحالية لـ Tokenize Xchange هي $ 171.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TKX يبلغ 80.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 214.09M.