سعر TOAD (TOAD)
سعر TOAD (TOAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 188.37K. يتم تحديث سعر TOAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TOAD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر TOAD خلال اليوم هو +6.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر TOAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TOAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TOAD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TOAD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.96%
|30 يوم
|$ 0
|-64.96%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر TOAD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.64%
+6.96%
+15.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Toad is a meme token made for the internet culture lovers, degens, and meme connoisseurs who know that crypto should be fun. Powered by pure community hype and chaotic good vibes, Toad isn’t here to promise utility or change the world—it’s here to make noise, spark laughs, and ride waves. With a growing army of supporters, Toad thrives on memes, spontaneous antics, and a shared love for frog-themed madness. No roadmap, no promises—just ribbits, gains, and good times.
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