معلومات سعر THUG (THUG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +1.11% تغير السعر (7 أيام) -18.28% تغير السعر (7 أيام) -18.28%

سعر THUG (THUG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول THUG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTHUG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير THUG +0.01% على مدار الساعة الماضية، +1.11% على مدار 24 ساعة، و -18.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق THUG (THUG)

القيمة السوقية $ 51.53K$ 51.53K $ 51.53K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 51.53K$ 51.53K $ 51.53K إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ THUG هي $ 51.53K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ THUG يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 51.53K.