توكنوميكس Team556 (TEAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Team556 (TEAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Team556 (TEAM) Team556 is a Solana-based cryptocurrency built for the firearms and Second Amendment industry. It provides a decentralized payment solution for retailers, ranges, and manufacturers, helping protect user privacy and reduce financial censorship. Team556 offers real-world utility through its custom-built POS system and dedicated Team556 wallet, allowing businesses to accept payments and manage transactions easily. The project is focused on delivering a full ecosystem designed to support and grow the 2A community with practical, blockchain-based solutions. الموقع الرسمي: https://www.team556.com اشتر TEAM الآن!

توكنوميكس Team556 (TEAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Team556 (TEAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 163.21K $ 163.21K $ 163.21K إجمالي العرض: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M العرض المتداول: $ 702.00M $ 702.00M $ 702.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 232.45K $ 232.45K $ 232.45K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00115642 $ 0.00115642 $ 0.00115642 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00023249 $ 0.00023249 $ 0.00023249 معرفة المزيد عن سعر Team556 (TEAM)

توكنوميكس Team556 (TEAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Team556 (TEAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TEAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TEAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TEAM، استكشف السعر المباشر لتوكن TEAM!

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