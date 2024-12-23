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سعر TAGGR (TAGGR) المباشر لليوم هو USD 2.69 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 845.00K . يتم تحديث سعر TAGGR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TAGGR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69K - تغيير سعر TAGGR خلال اليوم هو -3.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 313.97K

أداء سعر TAGGR (TAGGR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -0.103942430834283 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -0.1656682230 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -0.4905758380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -1.761787972090543 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.103942430834283 -3.71% 30 يوم $ -0.1656682230 -6.15% 60 يوم $ -0.4905758380 -18.23% 90 يوم $ -1.761787972090543 -39.57%

تحليل سعر TAGGR (TAGGR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TAGGR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 24 ساعة مرتفع $ 2.84$ 2.84 $ 2.84 عالية طوال الوقت $ 50.26$ 50.26 $ 50.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) -3.71% تغير السعر (7 أيام) -26.28%

معلومات سوق TAGGR (TAGGR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: