سعر TAGGR (TAGGR)
سعر TAGGR (TAGGR) المباشر لليوم هو USD 2.69. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 845.00K. يتم تحديث سعر TAGGR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق TAGGR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.69K
- تغيير سعر TAGGR خلال اليوم هو -3.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 313.97K
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خلال اليوم، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -0.103942430834283 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -0.1656682230 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -0.4905758380 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر TAGGR مقابل USD هو $ -1.761787972090543 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.103942430834283
|-3.71%
|30 يوم
|$ -0.1656682230
|-6.15%
|60 يوم
|$ -0.4905758380
|-18.23%
|90 يوم
|$ -1.761787972090543
|-39.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر TAGGR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.89%
-3.71%
-26.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity
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A$4.2771
|1 TAGGR إلى GBP
￡2.1251
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€2.5555
|1 TAGGR إلى USD
$2.69
|1 TAGGR إلى MYR
RM12.0781
|1 TAGGR إلى TRY
₺94.6611
|1 TAGGR إلى JPY
¥421.0926
|1 TAGGR إلى RUB
₽276.5051
|1 TAGGR إلى INR
₹228.5693
|1 TAGGR إلى IDR
Rp43,387.0907
|1 TAGGR إلى PHP
₱157.634
|1 TAGGR إلى EGP
￡E.136.8672
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R$16.3552
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C$3.8467
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৳320.1369
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₴112.3613
|1 TAGGR إلى VES
Bs137.19
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Rs745.7487
|1 TAGGR إلى KZT
₸1,406.8969
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฿91.998
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NT$87.7747
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Fr2.3941
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HK$20.9013
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