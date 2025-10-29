سعر Taboo المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TABOO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TABOO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Taboo المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TABOO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TABOO بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن TABOO

معلومات سعر TABOO

الموقع الرسمي لـ TABOO

اقتصاد توكن TABOO

توقعات سعر TABOO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Taboo

سعر Taboo (TABOO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TABOO إلى USD:

--
----
-2.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Taboo (TABOO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:16:27 (UTC+8)

معلومات سعر Taboo (TABOO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0
$ 0$ 0

-0.10%

-2.51%

+3.40%

+3.40%

سعر Taboo (TABOO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TABOO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTABOO على الإطلاق هو $ 0.063936، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TABOO -0.10% على مدار الساعة الماضية، -2.51% على مدار 24 ساعة، و +3.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Taboo (TABOO)

$ 429.58K
$ 429.58K$ 429.58K

--
----

$ 429.58K
$ 429.58K$ 429.58K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

القيمة السوقية الحالية لـ Taboo هي $ 429.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TABOO يبلغ 9.78B، مع إجمالي عرض 9782678080.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 429.58K.

سجل سعر Taboo (TABOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Taboo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Taboo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Taboo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Taboo مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.51%
30 يوم$ 0+4.95%
60 يوم$ 0+12.95%
90 يوم$ 0--

ما هو Taboo ( TABOO )

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Taboo (TABOO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Taboo (USD)

كم ستكون قيمة Taboo (TABOO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Taboo (TABOO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Taboo.

تحقق الآن من توقعات سعر Taboo!

عملة TABOO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Taboo (TABOO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Taboo (TABOO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TABOO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Taboo (TABOO)

كم يساوي Taboo (TABOO) اليوم؟
سعر TABOO المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TABOO إلى USD الحالي؟
سعر TABOO إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Taboo ؟
القيمة السوقية لعملة TABOO هي $ 429.58K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TABOO؟
العرض المتداول لتوكن TABOO هو 9.78B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TABOO؟
حقق TABOO سعرًا قياسيًا قدره 0.063936 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TABOO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TABOO.
ما هو حجم تداول TABOO؟
حجم تداول TABOO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TABOO هذا العام؟
قد يرتفع TABOO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TABOO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:16:27 (UTC+8)

تحديثات Taboo (TABOO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,874.64
$112,874.64$112,874.64

-1.54%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.45
$3,993.45$3,993.45

-2.52%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04019
$0.04019$0.04019

-13.45%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

-2.43%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1815
$3.1815$3.1815

-17.52%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,993.45
$3,993.45$3,993.45

-2.52%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,874.64
$112,874.64$112,874.64

-1.54%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.06
$194.06$194.06

-2.43%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6492
$2.6492$2.6492

+0.50%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19349
$0.19349$0.19349

-3.14%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08400
$0.08400$0.08400

+4,100.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003098
$0.00003098$0.00003098

+376.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.302
$2.302$2.302

+206.93%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000457
$0.000000000000000000000457$0.000000000000000000000457

+168.82%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000205
$0.0000000205$0.0000000205

+138.37%