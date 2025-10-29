معلومات سعر Taboo (TABOO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.063936$ 0.063936 $ 0.063936 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -2.51% تغير السعر (7 أيام) +3.40% تغير السعر (7 أيام) +3.40%

سعر Taboo (TABOO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TABOO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTABOO على الإطلاق هو $ 0.063936، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TABOO -0.10% على مدار الساعة الماضية، -2.51% على مدار 24 ساعة، و +3.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Taboo (TABOO)

القيمة السوقية $ 429.58K$ 429.58K $ 429.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 429.58K$ 429.58K $ 429.58K إمداد دورة التداول 9.78B 9.78B 9.78B إجمالي العرض 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

القيمة السوقية الحالية لـ Taboo هي $ 429.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TABOO يبلغ 9.78B، مع إجمالي عرض 9782678080.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 429.58K.