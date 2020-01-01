توكنوميكس suwi (SUWI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول suwi (SUWI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات suwi (SUWI) ART & GOOD VIBES! - Suwi , a sunny creature looking to brighten your day! WHAT IS $SUWI ABOUT? ART & GOOD VIBES Feeling low? Let Suwi's vibrant charm lift your spirits! We offer fun through art and videos, championing crypto awareness, and emphasizing life's essentials: Relationships, Health, Money. If you enjoy adorable content, share silly TikToks, or dive deep into charts, Suwi's your go-to! DA-DA-DA! NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH SUWI. We got really STRONG FOUNDATION! Petriky - Founder Petriky is passionate about creating 3D animations and videos. His goal with Suwi is to produce shareable, relatable content for platforms like TikTok and Instagram, aimed at spreading positivity. As a content creator in the web3 space for over two years, Petriky believes that despite the challenges and uncertainties, Suwi can help foster a more positive outlook. Sophie - Artist Sophie is a European-based artist, specializing in fantasy-themed artwork, particularly known for her depiction of elven characters. Her inspiration behind Suwi is to design a creature that brings joy to everyone who views it. You Enthusiastic SUWI community member, driving our journey towards global recognition—while enjoying every moment along the way! الموقع الرسمي: https://suwi.art/ اشتر SUWI الآن!

توكنوميكس suwi (SUWI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار suwi (SUWI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 192.99K $ 192.99K $ 192.99K إجمالي العرض: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M العرض المتداول: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 192.99K $ 192.99K $ 192.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03992344 $ 0.03992344 $ 0.03992344 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00019397 $ 0.00019397 $ 0.00019397 معرفة المزيد عن سعر suwi (SUWI)

توكنوميكس suwi (SUWI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس suwi (SUWI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUWI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUWI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUWI، استكشف السعر المباشر لتوكن SUWI!

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