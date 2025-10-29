معلومات سعر Sus (SUS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001737 $ 0.00001737 $ 0.00001737 24 ساعة منخفض $ 0.0000182 $ 0.0000182 $ 0.0000182 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001737$ 0.00001737 $ 0.00001737 24 ساعة مرتفع $ 0.0000182$ 0.0000182 $ 0.0000182 عالية طوال الوقت $ 0.00493113$ 0.00493113 $ 0.00493113 أدنى سعر $ 0.00001737$ 0.00001737 $ 0.00001737 تغير السعر (1 ساعة) +2.06% تغير السعر (1يوم) -1.11% تغير السعر (7 أيام) -14.05% تغير السعر (7 أيام) -14.05%

سعر Sus (SUS) في الوقت الحقيقي هو $0.00001773. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUS بين أدنى سعر $ 0.00001737 وأعلى سعر $ 0.0000182، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUS على الإطلاق هو $ 0.00493113، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001737.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUS +2.06% على مدار الساعة الماضية، -1.11% على مدار 24 ساعة، و -14.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sus (SUS)

القيمة السوقية $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.72K$ 17.72K $ 17.72K إمداد دورة التداول 999.66M 999.66M 999.66M إجمالي العرض 999,656,220.854412 999,656,220.854412 999,656,220.854412

القيمة السوقية الحالية لـ Sus هي $ 17.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUS يبلغ 999.66M، مع إجمالي عرض 999656220.854412. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.72K.