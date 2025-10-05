سعر Stockify المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Stockify المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي STK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر STK بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن STK

معلومات سعر STK

الموقع الرسمي لـ STK

اقتصاد توكن STK

توقعات سعر STK

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Stockify

سعر Stockify (STK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 STK إلى USD:

--
----
-0.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Stockify (STK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:20 (UTC+8)

معلومات سعر Stockify (STK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-0.64%

+2.16%

+2.16%

سعر Stockify (STK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTK على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STK -0.88% على مدار الساعة الماضية، -0.64% على مدار 24 ساعة، و +2.16% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Stockify (STK)

$ 26.10K
$ 26.10K$ 26.10K

--
----

$ 26.10K
$ 26.10K$ 26.10K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

القيمة السوقية الحالية لـ Stockify هي $ 26.10K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STK يبلغ 999.34M، مع إجمالي عرض 999339067.496904. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 26.10K.

سجل سعر Stockify (STK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stockify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stockify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stockify مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stockify مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.64%
30 يوم$ 0-30.17%
60 يوم$ 0-77.36%
90 يوم$ 0--

ما هو Stockify ( STK )

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Stockify (STK)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Stockify (USD)

كم ستكون قيمة Stockify (STK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Stockify (STK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Stockify.

تحقق الآن من توقعات سعر Stockify!

عملة STK إلى العملات المحلية

توكنوميكس Stockify (STK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Stockify (STK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس STK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Stockify (STK)

كم يساوي Stockify (STK) اليوم؟
سعر STK المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر STK إلى USD الحالي؟
سعر STK إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Stockify ؟
القيمة السوقية لعملة STK هي $ 26.10K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن STK؟
العرض المتداول لتوكن STK هو 999.34M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ STK؟
حقق STK سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ STK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 STK.
ما هو حجم تداول STK؟
حجم تداول STK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع STK هذا العام؟
قد يرتفع STK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر STK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:20 (UTC+8)

تحديثات Stockify (STK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.