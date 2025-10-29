معلومات سعر STAX Token (STAX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00843016 $ 0.00843016 $ 0.00843016 24 ساعة منخفض $ 0.00952084 $ 0.00952084 $ 0.00952084 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00843016$ 0.00843016 $ 0.00843016 24 ساعة مرتفع $ 0.00952084$ 0.00952084 $ 0.00952084 عالية طوال الوقت $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 أدنى سعر $ 0.00843016$ 0.00843016 $ 0.00843016 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -10.10% تغير السعر (7 أيام) -29.46% تغير السعر (7 أيام) -29.46%

سعر STAX Token (STAX) في الوقت الحقيقي هو $0.00843121. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STAX بين أدنى سعر $ 0.00843016 وأعلى سعر $ 0.00952084، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTAX على الإطلاق هو $ 0.0199077، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00843016.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STAX +0.01% على مدار الساعة الماضية، -10.10% على مدار 24 ساعة، و -29.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق STAX Token (STAX)

القيمة السوقية $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.43M$ 8.43M $ 8.43M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ STAX Token هي $ 8.43M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STAX يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.43M.