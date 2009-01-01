توكنوميكس Stader ETHx (ETHX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Stader ETHx (ETHX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Stader ETHx (ETHX) What is the project about? Stader liquid staking token ETHx is a new decentralized liquid staked ETH. Stader enables anyone to operate and become a node operator with 4 ETH. More details can be found at https://www.staderlabs.com/docs/eth/Stader%20ETH%20Litepaper.pdf What makes your project unique? We are a multi-chain liquid staking protocol with ~$100M in assets across MATIC, BNB, FTM, HBAR, etc. History of your project. Stader started as a staking protocol on Terra 1.0, attaining a $1B TVL before expanding onto other chains. Stader's team is located across the world and operates as a DAO. What’s next for your project? What can your token be used for? ETHx can be used across Balancer, AAVE, Curve, CIAN and many other DeFi protocols. الموقع الرسمي: https://staderlabs.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.staderlabs.com/docs/ETHx%20Litepaper.pdf اشتر ETHX الآن!

توكنوميكس Stader ETHx (ETHX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Stader ETHx (ETHX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 577.93M $ 577.93M $ 577.93M إجمالي العرض: $ 146.21K $ 146.21K $ 146.21K العرض المتداول: $ 146.21K $ 146.21K $ 146.21K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 577.93M $ 577.93M $ 577.93M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,275.3 $ 4,275.3 $ 4,275.3 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,474.49 $ 1,474.49 $ 1,474.49 السعر الحالي: $ 3,952.8 $ 3,952.8 $ 3,952.8 معرفة المزيد عن سعر Stader ETHx (ETHX)

توكنوميكس Stader ETHx (ETHX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Stader ETHx (ETHX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ETHX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ETHX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ETHX، استكشف السعر المباشر لتوكن ETHX!

توقعات سعر ETHX هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه ETHX؟ تجمع صفحة توقعات أسعار ETHX الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر ETHX الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!