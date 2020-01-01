توكنوميكس Solv Protocol BTC (SOLVBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Solv Protocol BTC (SOLVBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Solv Protocol BTC (SOLVBTC) SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. الموقع الرسمي: https://app.solv.finance/solvbtc الوثيقة البيضاء: https://docs.solv.finance/solv-documentation اشتر SOLVBTC الآن!

توكنوميكس Solv Protocol BTC (SOLVBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Solv Protocol BTC (SOLVBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B إجمالي العرض: $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K العرض المتداول: $ 9.98K $ 9.98K $ 9.98K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 122,909 $ 122,909 $ 122,909 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 49,058 $ 49,058 $ 49,058 السعر الحالي: $ 116,110 $ 116,110 $ 116,110 معرفة المزيد عن سعر Solv Protocol BTC (SOLVBTC)

توكنوميكس Solv Protocol BTC (SOLVBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Solv Protocol BTC (SOLVBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLVBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLVBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLVBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLVBTC!

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