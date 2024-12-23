سعر SofaCat (SOFAC)
سعر SofaCat (SOFAC) المباشر لليوم هو USD 0.0016546. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.99K. يتم تحديث سعر SOFAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SofaCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.45K
- تغيير سعر SofaCat خلال اليوم هو +11.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 97.30M
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خلال اليوم، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ +0.00017163 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ -0.0011258561 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ -0.0008257544 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017163
|+11.57%
|30 يوم
|$ -0.0011258561
|-68.04%
|60 يوم
|$ -0.0008257544
|-49.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SofaCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.87%
+11.57%
-20.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!
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