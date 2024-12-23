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سعر SofaCat (SOFAC) المباشر لليوم هو USD 0.0016546 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 160.99K . يتم تحديث سعر SOFAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SofaCat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 109.45K - تغيير سعر SofaCat خلال اليوم هو +11.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 97.30M

أداء سعر SofaCat (SOFAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ +0.00017163 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ -0.0011258561 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ -0.0008257544 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SofaCat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017163 +11.57% 30 يوم $ -0.0011258561 -68.04% 60 يوم $ -0.0008257544 -49.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SofaCat (SOFAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SofaCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00145831$ 0.00145831 $ 0.00145831 24 ساعة مرتفع $ 0.00193714$ 0.00193714 $ 0.00193714 عالية طوال الوقت $ 0.03221217$ 0.03221217 $ 0.03221217 تغير السعر (1 ساعة) +0.87% تغير السعر (1يوم) +11.57% تغير السعر (7 أيام) -20.18%

معلومات سوق SofaCat (SOFAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: