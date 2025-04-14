سعر SNOR (SNOR)
سعر SNOR (SNOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 226.92K. يتم تحديث سعر SNOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SNOR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SNOR خلال اليوم هو -0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر SNOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SNOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SNOR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SNOR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SNOR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.27%
-0.75%
-63.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snor is a decentralized built on blockchain technology, designed to bring fun, creativity, and community engagement to the world of digital assets. Snor leverages humor, pop culture references, and viral trends to create a unique and entertaining experience for users. The token aims to build a passionate and active community around it, where holders can participate in various events, contests, and initiatives. With its strong emphasis on social media interaction and meme culture, Snor seeks to offer a lighthearted yet valuable addition to the growing world of cryptocurrencies, bringing both fun and potential for growth to its supporters. The project also includes features like staking, giveaways, and collaborative partnerships, giving users ways to engage beyond simply holding the token. Ultimately, Snor’s goal is to combine entertainment with blockchain innovation, offering a meme-driven ecosystem that rewards creativity and community involvement.
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