معلومات سعر SkyAI (SKYAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0,02159808 $ 0,02159808 $ 0,02159808 24 ساعة منخفض $ 0,02378797 $ 0,02378797 $ 0,02378797 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0,02159808$ 0,02159808 $ 0,02159808 24 ساعة مرتفع $ 0,02378797$ 0,02378797 $ 0,02378797 عالية طوال الوقت $ 0,09237$ 0,09237 $ 0,09237 أدنى سعر $ 0,01433298$ 0,01433298 $ 0,01433298 تغير السعر (1 ساعة) -%1,04 تغير السعر (1يوم) -%4,96 تغير السعر (7 أيام) -%6,59 تغير السعر (7 أيام) -%6,59

سعر SkyAI (SKYAI) في الوقت الحقيقي هو $0,02200176. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKYAI بين أدنى سعر $ 0,02159808 وأعلى سعر $ 0,02378797، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKYAI على الإطلاق هو $ 0,09237، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0,01433298.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKYAI -%1,04 على مدار الساعة الماضية، -%4,96 على مدار 24 ساعة، و -%6,59 في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SkyAI (SKYAI)

القيمة السوقية $ 21,93M$ 21,93M $ 21,93M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21,93M$ 21,93M $ 21,93M إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ SkyAI هي $ 21,93M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKYAI يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21,93M.