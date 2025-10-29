معلومات سعر SimiliScan (SMS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00169358 $ 0.00169358 $ 0.00169358 24 ساعة منخفض $ 0.00186854 $ 0.00186854 $ 0.00186854 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00169358$ 0.00169358 $ 0.00169358 24 ساعة مرتفع $ 0.00186854$ 0.00186854 $ 0.00186854 عالية طوال الوقت $ 0.00376516$ 0.00376516 $ 0.00376516 أدنى سعر $ 0.0011175$ 0.0011175 $ 0.0011175 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +2.02% تغير السعر (7 أيام) -34.87% تغير السعر (7 أيام) -34.87%

سعر SimiliScan (SMS) في الوقت الحقيقي هو $0.00181343. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SMS بين أدنى سعر $ 0.00169358 وأعلى سعر $ 0.00186854، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSMS على الإطلاق هو $ 0.00376516، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0011175.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SMS -0.13% على مدار الساعة الماضية، +2.02% على مدار 24 ساعة، و -34.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SimiliScan (SMS)

القيمة السوقية $ 181.34K$ 181.34K $ 181.34K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 181.34K$ 181.34K $ 181.34K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SimiliScan هي $ 181.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SMS يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 181.34K.