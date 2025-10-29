سعر Shack Token المباشر اليوم هو 0.02731433 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHACK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHACK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Shack Token المباشر اليوم هو 0.02731433 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SHACK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SHACK بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SHACK

معلومات سعر SHACK

الوثيقة البيضاء لـ SHACK

الموقع الرسمي لـ SHACK

اقتصاد توكن SHACK

توقعات سعر SHACK

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Shack Token

سعر Shack Token (SHACK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SHACK إلى USD:

$0.02730243
$0.02730243$0.02730243
-6.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Shack Token (SHACK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:47:57 (UTC+8)

معلومات سعر Shack Token (SHACK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0272355
$ 0.0272355$ 0.0272355
24 ساعة منخفض
$ 0.02916024
$ 0.02916024$ 0.02916024
24 ساعة مرتفع

$ 0.0272355
$ 0.0272355$ 0.0272355

$ 0.02916024
$ 0.02916024$ 0.02916024

$ 0.02941519
$ 0.02941519$ 0.02941519

$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461

-0.57%

-6.33%

+20.68%

+20.68%

سعر Shack Token (SHACK) في الوقت الحقيقي هو $0.02731433. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHACK بين أدنى سعر $ 0.0272355 وأعلى سعر $ 0.02916024، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHACK على الإطلاق هو $ 0.02941519، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00495461.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHACK -0.57% على مدار الساعة الماضية، -6.33% على مدار 24 ساعة، و +20.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Shack Token (SHACK)

$ 10.85M
$ 10.85M$ 10.85M

--
----

$ 27.31M
$ 27.31M$ 27.31M

397.25M
397.25M 397.25M

999,996,523.400132
999,996,523.400132 999,996,523.400132

القيمة السوقية الحالية لـ Shack Token هي $ 10.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHACK يبلغ 397.25M، مع إجمالي عرض 999996523.400132. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.31M.

سجل سعر Shack Token (SHACK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shack Token مقابل USD هو $ -0.00184590546903589 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shack Token مقابل USD هو $ +0.0273019101 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shack Token مقابل USD هو $ +0.0907426127 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shack Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00184590546903589-6.33%
30 يوم$ +0.0273019101+99.95%
60 يوم$ +0.0907426127+332.22%
90 يوم$ 0--

ما هو Shack Token ( SHACK )

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Shack Token (SHACK)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Shack Token (USD)

كم ستكون قيمة Shack Token (SHACK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Shack Token (SHACK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Shack Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Shack Token!

عملة SHACK إلى العملات المحلية

توكنوميكس Shack Token (SHACK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Shack Token (SHACK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SHACK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Shack Token (SHACK)

كم يساوي Shack Token (SHACK) اليوم؟
سعر SHACK المباشر في USD هو USD 0.02731433، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SHACK إلى USD الحالي؟
سعر SHACK إلى USD الحالي هو $ 0.02731433. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Shack Token ؟
القيمة السوقية لعملة SHACK هي $ 10.85M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SHACK؟
العرض المتداول لتوكن SHACK هو 397.25M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SHACK؟
حقق SHACK سعرًا قياسيًا قدره 0.02941519 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SHACK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00495461 SHACK.
ما هو حجم تداول SHACK؟
حجم تداول SHACK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SHACK هذا العام؟
قد يرتفع SHACK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SHACK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:47:57 (UTC+8)

تحديثات Shack Token (SHACK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,116.80
$113,116.80$113,116.80

-1.32%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.60
$4,008.60$4,008.60

-2.15%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04294
$0.04294$0.04294

-7.53%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.34
$194.34$194.34

-2.29%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2686
$3.2686$3.2686

-15.26%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,008.60
$4,008.60$4,008.60

-2.15%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,116.80
$113,116.80$113,116.80

-1.32%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.34
$194.34$194.34

-2.29%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6278
$2.6278$2.6278

-0.31%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19318
$0.19318$0.19318

-3.29%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05941
$0.05941$0.05941

+2,870.50%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000053
$0.000000000000000000000053$0.000000000000000000000053

+381.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002910
$0.00002910$0.00002910

+347.69%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.312
$2.312$2.312

+208.26%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000165
$0.0000000165$0.0000000165

+91.86%