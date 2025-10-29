معلومات سعر Shack Token (SHACK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0272355 $ 0.0272355 $ 0.0272355 24 ساعة منخفض $ 0.02916024 $ 0.02916024 $ 0.02916024 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0272355$ 0.0272355 $ 0.0272355 24 ساعة مرتفع $ 0.02916024$ 0.02916024 $ 0.02916024 عالية طوال الوقت $ 0.02941519$ 0.02941519 $ 0.02941519 أدنى سعر $ 0.00495461$ 0.00495461 $ 0.00495461 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) -6.33% تغير السعر (7 أيام) +20.68% تغير السعر (7 أيام) +20.68%

سعر Shack Token (SHACK) في الوقت الحقيقي هو $0.02731433. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SHACK بين أدنى سعر $ 0.0272355 وأعلى سعر $ 0.02916024، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSHACK على الإطلاق هو $ 0.02941519، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00495461.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SHACK -0.57% على مدار الساعة الماضية، -6.33% على مدار 24 ساعة، و +20.68% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Shack Token (SHACK)

القيمة السوقية $ 10.85M$ 10.85M $ 10.85M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 27.31M$ 27.31M $ 27.31M إمداد دورة التداول 397.25M 397.25M 397.25M إجمالي العرض 999,996,523.400132 999,996,523.400132 999,996,523.400132

القيمة السوقية الحالية لـ Shack Token هي $ 10.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHACK يبلغ 397.25M، مع إجمالي عرض 999996523.400132. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 27.31M.