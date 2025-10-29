معلومات سعر SGC (SGC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -5.20% تغير السعر (7 أيام) -17.41% تغير السعر (7 أيام) -17.41%

سعر SGC (SGC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SGC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSGC على الإطلاق هو $ 0.00415112، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SGC -0.46% على مدار الساعة الماضية، -5.20% على مدار 24 ساعة، و -17.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SGC (SGC)

القيمة السوقية $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M إمداد دورة التداول 6.60B 6.60B 6.60B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SGC هي $ 1.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SGC يبلغ 6.60B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.27M.