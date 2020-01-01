توكنوميكس Session Token (SESH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Session Token (SESH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Session Token (SESH) Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features. الموقع الرسمي: https://getsession.org/ الوثيقة البيضاء: https://getsession.org/whitepaper اشتر SESH الآن!

توكنوميكس Session Token (SESH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Session Token (SESH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.73M $ 7.73M $ 7.73M إجمالي العرض: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M العرض المتداول: $ 79.22M $ 79.22M $ 79.22M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 23.42M $ 23.42M $ 23.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.158111 $ 0.158111 $ 0.158111 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04027055 $ 0.04027055 $ 0.04027055 السعر الحالي: $ 0.097478 $ 0.097478 $ 0.097478 معرفة المزيد عن سعر Session Token (SESH)

توكنوميكس Session Token (SESH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Session Token (SESH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SESH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SESH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SESH، استكشف السعر المباشر لتوكن SESH!

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