معلومات سعر SEKA (SEKA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00128193$ 0.00128193 $ 0.00128193 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -6.10% تغير السعر (7 أيام) -10.61% تغير السعر (7 أيام) -10.61%

سعر SEKA (SEKA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SEKA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSEKA على الإطلاق هو $ 0.00128193، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SEKA +0.04% على مدار الساعة الماضية، -6.10% على مدار 24 ساعة، و -10.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SEKA (SEKA)

القيمة السوقية $ 197.59K$ 197.59K $ 197.59K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 197.59K$ 197.59K $ 197.59K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SEKA هي $ 197.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SEKA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 197.59K.