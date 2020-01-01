توكنوميكس Sandy Codex (SANDY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sandy Codex (SANDY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sandy Codex (SANDY) CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling. الموقع الرسمي: https://www.sandycodex.com/ الوثيقة البيضاء: https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent اشتر SANDY الآن!

توكنوميكس Sandy Codex (SANDY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sandy Codex (SANDY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 295.75K $ 295.75K $ 295.75K إجمالي العرض: $ 724.65M $ 724.65M $ 724.65M العرض المتداول: $ 724.65M $ 724.65M $ 724.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 295.75K $ 295.75K $ 295.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01349582 $ 0.01349582 $ 0.01349582 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.000409 $ 0.000409 $ 0.000409 معرفة المزيد عن سعر Sandy Codex (SANDY)

توكنوميكس Sandy Codex (SANDY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sandy Codex (SANDY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SANDY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SANDY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SANDY، استكشف السعر المباشر لتوكن SANDY!

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