معلومات سعر Robotexon (ROX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00356137 $ 0.00356137 $ 0.00356137 24 ساعة منخفض $ 0.00411993 $ 0.00411993 $ 0.00411993 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00356137$ 0.00356137 $ 0.00356137 24 ساعة مرتفع $ 0.00411993$ 0.00411993 $ 0.00411993 عالية طوال الوقت $ 0.03880303$ 0.03880303 $ 0.03880303 أدنى سعر $ 0.00291126$ 0.00291126 $ 0.00291126 تغير السعر (1 ساعة) +10.43% تغير السعر (1يوم) +4.64% تغير السعر (7 أيام) +34.29% تغير السعر (7 أيام) +34.29%

سعر Robotexon (ROX) في الوقت الحقيقي هو $0.00409945. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ROX بين أدنى سعر $ 0.00356137 وأعلى سعر $ 0.00411993، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـROX على الإطلاق هو $ 0.03880303، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00291126.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ROX +10.43% على مدار الساعة الماضية، +4.64% على مدار 24 ساعة، و +34.29% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Robotexon (ROX)

القيمة السوقية $ 286.99K$ 286.99K $ 286.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 409.98K$ 409.98K $ 409.98K إمداد دورة التداول 70.00M 70.00M 70.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Robotexon هي $ 286.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ROX يبلغ 70.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 409.98K.