معلومات سعر Ringfence (RING) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00130766 $ 0.00130766 $ 0.00130766 24 ساعة منخفض $ 0.00180813 $ 0.00180813 $ 0.00180813 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00130766$ 0.00130766 $ 0.00130766 24 ساعة مرتفع $ 0.00180813$ 0.00180813 $ 0.00180813 عالية طوال الوقت $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 أدنى سعر $ 0.00048735$ 0.00048735 $ 0.00048735 تغير السعر (1 ساعة) +25.58% تغير السعر (1يوم) +23.36% تغير السعر (7 أيام) +180.44% تغير السعر (7 أيام) +180.44%

سعر Ringfence (RING) في الوقت الحقيقي هو $0.00170991. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RING بين أدنى سعر $ 0.00130766 وأعلى سعر $ 0.00180813، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRING على الإطلاق هو $ 0.00631812، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00048735.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RING +25.58% على مدار الساعة الماضية، +23.36% على مدار 24 ساعة، و +180.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ringfence (RING)

القيمة السوقية $ 87.80K$ 87.80K $ 87.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M إمداد دورة التداول 51.35M 51.35M 51.35M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ringfence هي $ 87.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RING يبلغ 51.35M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.71M.