معلومات سعر RingDAO (RING) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00119279 24 ساعة منخفض $ 0.00125063 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00119279 24 ساعة مرتفع $ 0.00125063 عالية طوال الوقت $ 0.30361 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -2.90% تغير السعر (7 أيام) +1.80%

سعر RingDAO (RING) في الوقت الحقيقي هو $0.00120186. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RING بين أدنى سعر $ 0.00119279 وأعلى سعر $ 0.00125063، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRING على الإطلاق هو $ 0.30361، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RING -0.58% على مدار الساعة الماضية، -2.90% على مدار 24 ساعة، و +1.80% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RingDAO (RING)

القيمة السوقية $ 2.04M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.53M إمداد دورة التداول 1.70B إجمالي العرض 2,099,840,226.0

القيمة السوقية الحالية لـ RingDAO هي $ 2.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RING يبلغ 1.70B، مع إجمالي عرض 2099840226.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.53M.